Erotik in Zeiten von #Corona

Foto: Alexander Shango Vadim

Ausgehen und flirten, knutschen und daten, alles gerade nicht das Richtige. Dabei tut das doch alles eigentlich so gut, der cruisende (Single-)Mann ist entspannt und glücklich.

Jetzt, wo alle zuhause bleiben sollen, im Homeoffice arbeiten (wenn es denn geht) und Versammlungen meiden müssen, ist die große Zeit der digitalen Erotik gekommen. Schon seit einigen Jahren hat sich die Vollerotikindustrie verändert, das, was früher auf DVDs (und davor auf VHS) erschienen ist, gibt es jetzt als Stream. Auch der HustlaBall-Gewinner Vadim Romanov ist auf onlyfans und justforfans zu erleben.

Wer fair ist, erfreut sich hier an dem in Russland geborenen Testosteronbomber, denn all die Portale, die Pornografie vollkommen umsonst anbieten, geben meist nichts von ihren Werbeeinnahmen an die Darsteller ab, mit denen sie die Menschen locken. Einen kleinen, soften, Vorgeschmack auf Vadim gibt es hier, die Bilder schoss Alexander Shango.

Vadim zwitschert auch auf Twitter: twitter.com/VadimRomanovXXX

