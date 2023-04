Erst DSDS, dann Vollerotik

Foto: @valentin.mehinagic Auf Gran Canaria war er auch schon

Auf Social Media bezeichnet sich Valentin als Sexualtherapeut*in und erfreut mit seinen Sport-, Gym- und Strandbildern über 160.000 Fans.

Auf einem anderen Portal zeigt der ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidat ** deutlich mehr. Auf Twitter. Und natürlich auch auf OnlyFans.

Und Valentin Mehinagic verdient damit vermutlich wesentlich mehr als so manch ein(e) Kandidat*in der TV-Musik-Show, die abgesehen von einigen Ausnahmen („Summer Love“-Mark Medlock, „Free Like the Wind“-Alexander Klaws ...) eigentlich nur One-Hit-Wonder hervorbrachte. Mittlerweile eigentlich nicht mal mehr das. Seine Entscheidung, Vollerotik anzubieten zahlt sich wirtschaftlich auf jeden Fall aus. Hoffen wir, dass die Musik nicht ganz aus seinem Leben verschwunden ist, denn soooo schlecht gesungen hat er nun auch nicht ... snipfeed.co/val

** Seit 2002 versuchen Sänger*innen den Titel des neuen Superstars bei RTL gewinnen. Dabei müssen die Newcomer mehrere Runden überstehen, bei denen die „Deutschland sucht den Superstar“-Jury über ihr Weiterkommen entscheidet. Die letzte Siegersingle schaffte es nicht in die Charts.