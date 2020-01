Die hilfreichen 4

× Erweitern Foto: ARD/rbb Sven, Fabian, Chris und Christian wollen helfen.

Hm, wer die vier Männer sind? Die Protagonisten von „rbb queer 4 you“!

Foto: ARD Christian erfreut mit dem Beauty-Finish – und gibt Beate die Möglichkeit, ihrem Wunsch nach Wandel ein Gesicht zu geben.

Manchmal braucht es einen Anstoß von außen, um den Leben neue Perspektiven und Schwung zu geben. Und diesen Kick wollen Fabian**, Christian, Sven und Chris geben. Ab dem 13. Januar um 21 Uhr sorgen sie in der dreiteiligen rbb-Reihe für das (besser) passende Styling, das schönere Zuhause und verbessern womöglich sogar noch die aktuelle Lebenssituation der Teilnehmer. In der ersten Folge besuchen die vier Experten die 50 Jahre alte Beate in Berlin-Pankow, die dort mit einem Sohn und Katze Lotti lebt ...

Gut zu wissen: „rbb queer 4 you“ ist jetzt schon in der ARD-Mediathek zu finden: www.ardmediathek.de/rbb/shows/queer-4-you.

Foto: www.facebook.com/FabianHartDotCom Fabian Hart

**Hier ein Beitrag von uns über Fabian aus dem Jahr 2010 über seine Seite:

Fabian Hart ist mit 26 eigentlich schon ein alter Hase des Journalismus. Seine Schwerpunkte sind dabei breit gefächert: Mode als Konstrukt aus Textil, Musik, Film und Kunst. Vor fast zehn Jahren fand Fabian als Model den Einstieg in die Branche: „Ich arbeite schon fast genauso lange als Autor für diverse Printmagazine wie FHM Collections, TUSH Magazine***, Gala Men, L’Officiel Hommes etc. Ich bin es gewohnt, Beiträge bis zu einer bestimmten Deadline fertigzustellen, die dann sämtliche Stationen und Ressorts wie etwa Schlussredaktion und Grafik durchlaufen. Blogging gibt mir die Möglichkeit, diesen Prozess gleichzeitig zu ent- und beschleunigen und ungefiltert zu publizieren. In der Kombi zu Print ist das der perfekte Job.“

Den Namen „Hart“ hat er gewählt, weil darin Stärke steckt und gleichzeitig Feingeist, Art – und zumindest beim Aussprechen auch Herz. Die Seite zeigt Projekte, an denen Fabian gerade arbeitet, und News oder Bekanntes aus neuer Sichtweise. Als Griechenland in die Pleite-Schlagzeilen geriet, fotografierte Fabian beispielsweise die Hintern der griechischen Statuen und stellte „Griechenland ist am Arsch“ als Headline darüber. Ein weiteres Posting zeigt einen schlafenden Obdachlosen unter der Rubrik „Streetstyle“. „Hart International dokumentiert das, was mich beschäftigt, in Echtzeit – es ist für mich eine Art elektronisches Tagebuch.“ Und wir dürfen ohne schlechtes Gewissen drin lesen. www.fabianhart.com

***von Armin Morbach