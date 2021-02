Ein Chat mit Fabian Hart

× Erweitern Foto: Selbstportrait Fabian Hart 2020

Foto: Selbstportrait Fabian Hart 2020

Schwulsein und Männlichkeit in der Politik, immer noch zwei Themen, die provozieren. Der Bundestagsabgeordnete und Sprecher für Queerpolitik der GRÜNEN sprach mit VOGUE-Kolumnist und Podcaster Fabian Hart unter anderem darüber. Und für uns nahm sich Fabian Hart Zeit für einen Chat.

Worin besteht die Kunst, mit einem Politiker über Ernstes unterhaltsam zu plaudern?

Ein konkretes Thema hilft dabei und das ist im Falle von „Zart Bleiben“ eben Männlichkeiten. Wir alle sind geprägt von Geschlechterrollen und geschlechtsspezifischen Zuschreibungen und entweder damit beschäftig sie einzuhalten oder uns von ihnen zu lösen. Gerade Politiker repräsentieren ein sehr klassisches Männerbild, das sich vom Anzug bis zur Rhetorik bis zur Faust aufs Rednerpult etabliert hat – und durch die Tatsache, dass die Menschen, die in unserer Gesellschaft mehrheitlich Macht ausüben heterosexuelle, weiße Männer sind.

Wie kamst Du auf Sven Lehmann als Gast?

Sven Lehmann ist Sprecher für Queer- und Sozialpolitik im Bundestag und ich fand es spannend von ihm zu hören, wie er sich selbst wahrnimmt in dieser „Arena traditioneller Männlichkeit“ – wie er das deutsche Parlament selbst bezeichnet. Ich habe ihn aufgefordert sich mit Männlichkeit in der Politik auseinanderzusetzen, mit der seiner Kollegen, aber vor allem auch mit seiner eigenen. Inwiefern muss er mitspielen, Teil dieses Männerbundes sein und inwiefern „gefährdet“ er dieses Machtverhältnis durch seine politischen Schwerpunkte und seine Homosexualität? Immerhin unterdrückt traditionelle Männlichkeit auch homosexuelle Männer… aber nicht nur. Traditionelle Männlichkeit (be)trifft alle …

Foto: Selbstportrait Fabian Hart

Inwiefern?

Traditionelle Männlichkeit trifft uns insofern alle, als dass sie alle Personen unterdrückt. Frauen, aber auch inter, trans und nichtbinäre Menschen – die sich also nicht in dieses „Mann-Frau“-Schema einordnen können oder wollen. Und auch Homosexuelle und Bisexuelle. Vor allem aber schwule Männer, weil homosexuelle Männer traditionelle Männlichkeit per sé gefährden. Als Mann beim Sex zum „Gefäß“ werden ist nach traditioneller Männlichkeit das „sich zur Frau“ degradieren. Nicht umsonst wird uns eingebläut: Mann = starkes Geschlecht, Frau = schwaches Geschlecht. Es ist eine Herabsetzung für traditionelle Männlichkeit als Mann feminin besetzte Eigenschaften zu verkörpern. Das betrifft nicht nur die Sexualität, sondern sich als Mann zu schminken zum Beispiel! Das ist ein Ergebnis des Patriarchats, in dem wir leben, der in unserer Gesellschaft bestehenden Machtstruktur, in der Männern die sozial dominante Stellung zugeschrieben wird. Aber auch Männer mit anderer / anderen Marginalisierung(en) „scheitern“ an traditioneller Männlichkeit. Männer mit Behinderung beispielsweise oder diejenigen, die aufgrund ihrer Größe, Stimme oder Hautfarbe nicht dem traditionellen „Bild von einem Mann“ entsprechen können: groß, muskulös, dominant, heterosexuell und eben auch weiß ... Aber traditionelle Männlichkeit trifft auch Männer, die nach einem klassisch traditionellen Männlichkeitsbild leben und das „Privileg“ haben diese Voraussetzungen erfüllen zu können: Der Druck auf diese Männer, sich gefälligst auch wie solche zu verhalten, Stärke zu zeigen, Bizeps und Mut zu beweisen, ordentlich was aushalten zu können, alles und alle im Griff zu haben, bedeutet eben zwangsläufig auch, dass Gefühle zulassen, andere Emotionen als Wut und Ärger zeigen und Schwäche zugeben zur Herausforderung werden – oder zum Tabu. Wenn große Jungs nicht weinen dürfen – wohin dann mit der Trauer, Enttäuschung, Angst? Immer der Überlegene sein – wirtschaftlich, körperlich – sexuell, mental – das kann ja nicht gesund sein.

Foto: M. Rädel SchwuZ Einhorn „Traditionelle Männlichkeit trifft uns insofern alle, als dass sie alle Personen unterdrückt“

Wie durchlebst Du eigentlich gerade die Corona-Pandemie, was hilft Dir, was nervt?

Ich habe das Glück, dass ich von zu Hause aus arbeiten und mich voll und ganz darauf konzentrieren kann. Wenn ich da an meine Schwester denke, die mit zwei Kids zu Hause sitzt, zwischen ihrem Job und Home Schooling – dann kann ich mich nicht beschweren. Und weil wir hier bei männer* sind – ich nehme auch das Bodily Distancing sehr ernst. Ich wurde sogar schon von Grindr verbannt, weil ich ab und zu mit Jungs geschrieben habe, aber es nie zu einem Treffen kam – weil ich nicht date in der Pandemie. Da müssen mich zwei Personen wohl als „Fake“ gemeldet haben, weil ich wegen „Impersonation“ gesperrt wurde. Schwules Datingverhalten – das ist schon wieder ein eigener Podcast wert.

Hier geht es zum Talk: open.spotify.com/fabianhart

Über Fabian Hart

2011 zierte er das Cover unseres Berliner Magazins blu

Journalist, Vogue-Kolumnist, Podcaster, TV Co-Host: Fabian Hart ist als Kind der 1980er schon ein alter Hase des Journalismus. Er hat nach seinem Studium in Hamburg für viele Printmagazine geschrieben, bevor er vor zehn Jahren einer der ersten Blogger in Deutschland wurde – schon damals waren ihm typische Frauen- und Männerthemen in kommerziellen Medien zu einseitig bebildert. Mit fabianhart.com konnte er Inhalte aus Mode, Musik, Film und Kunst besprechen, die eher „Counterculture“ waren. Wir hatten ihn damals schon auf dem Cover unseres Berliner Magazins blu.

www.fabianhart.com, www.instagram.com/fabianhart