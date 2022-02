× Erweitern Foto: trailertrashboys.com Felix Fox „Ich bin wie Prinzessin Leia, außer dass ich eigentlich in Jabbas Palast sein WILL ...“

Foto: Falcon Studios Felix Fox

Das, was oftmals in Vor-Internet-Zeiten unterm Bett versteckt wurde, präsentiert sich nun überall, immer wieder kunstvoll und herausgeputzt. Und oft auch künstlerisch-gesellschaftlich eingebettet, etwa bei „Mein schwules Auge“ oder im Schwulen Museum in Berlin. Die Frage, ob das Schund ist, stellt sich dann nicht mehr. Pornografie ist Teil des Lebens, seitdem es Kultur gibt.

Den „Durchbruch“ abseits der Illegalität hatte schwule, queere Vollerotik im 20. Jahrhundert, etwa mit „FALCON“. Die Falcon Studios sind legendär, brachte die Truppe doch ab 1971 aus San Francisco schwule Vollerotik in die schwulen Haushalte rund um die Welt und sorgte nicht nur für Spaß, sondern auch – auf eine gewisse Weise – für schwule Emanzipation und Sichtbarkeit.

Ganz neu dabei ist Felix Fox, der das Zeug hat, zum Erotik-Superstern zu werden. Wir haben für dich einige Bilder des Newcomers.

Felix Fox (noch 22 Jahre jung) dreht aber nicht nur Vollerotik für Falcon Studios, MEN.com, Trailer Trash Boys oder COCKY BOYS, nein, auch für das Modelabel ES COLLECTION modelte der Blogger schon. Und auf Twitter gibt es ihn natürlich auch: twitter.com/FelixFoxXXX

Foto: MEN.com Felix Fox

Foto: @carloscamposphoto Felix Fox Felix Fox modelte auch schon für ES COLLECTION