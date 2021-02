Felix Jaehn auf Wolke 7 – mit einem Mann

Der deutsche Erfolgs-DJ und Producer ist nicht mehr Single! Nach seinem Coming-out als bisexuell im Jahr 2018 bestätigte er nun erstmals eine Beziehung. Verliebt spricht er über das junge Glück.

Felix Jaehn spricht nicht oft über Privates – aber manche Dinge sind wohl einfach zu schön, um sie geheim zu halten. Im Interview mit dem Radiosender Energy offenbarte der Musiker nun: Er hat einen festen Freund!

„Ich hab auch einen Freund, das ist glaube ich News für euch, ich bin seit relativ Kurzem in einer Beziehung und das beflügelt mich natürlich auch total.“

Die Liebe kam per App

Die Gerüchteküche brodelte bereits seit Mitte Januar, als Jaehn in einem Instagram-Post andeutete, verliebt zu sein. Im Interview bestätigt er: Der Post war auch so gemeint. Er habe Bock gehabt, „die News mal rauszuhauen“ und „das Glück mit der Welt zu teilen“. Eine öffentliche Instagram-Beziehung wird aber nicht daraus, betont er:

„Wir machen eigentlich gar nicht so viele Fotos, weil wir einfach keinen Bock drauf haben uns selbst zu sehen und zu inszenieren“

Auch wer der Glückliche ist, verrät der 26-Jährige nicht. Dafür aber einige Details: Die beiden daten sich seit Sommer 2020, zum Herbst und Winter hin wurde dann etwas ernstes daraus. Und wo lernten sie sich kennen? Bei Tinder! Das bestätigte auch Jaehns Management auf dpa-Anfrage am Donnerstag. Nutzt Jaehn die App nun immer noch? Natürlich nicht, so der Frischverliebte gegenüber Energy – er habe ja nun keine Notwendigkeit mehr dafür.

Felix Jaehn, geboren am 28. August 1994 in Hamburg, ist einer der erfolgreichsten House- und Eurodance-Produzenten der heutigen Zeit. Seinen internationalen Durchbruch hatte er Ende 2014 mit dem Remix des Songs „Cheerleader“ des jamaikanischen Sängers Omi. In vielen Ländern landete die Remixversion auf Platz eins der Charts, darunter Australien, Großbritannien und die USA. Auch weitere Hits von Jaehn, darunter „Book of Love“, „Ain't Nobody (Loves Me Better)“, „Close Your Eyes“ und „Bonfire“ (mit ALMA), feierten internationale Erfolge.