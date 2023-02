Finlay Wilson – Yoga im Schottenrock

Foto: @ajwphotographyscotland „Yoga ist seit über 10 Jahren ein großer Teil meines Lebens“, so Finlay Wilson

Yoga ist gesund. Und wen stört es dann, dass dieser rotbärtige Yogi diese Gesundheits- und Entspannungstechnik auch noch (irgendwie) erotisch präsentiert? Im Schottenrock! Oft.

„Ich bin zertifizierter Yogalehrer und Senior Yoga Alliance-Lehrer mit Sitz in Dundee. Ich gründete 2011 Heart Space Yoga & Bodyworks, eine Wohltätigkeitsorganisation, die mit Kindern und verschiedenen Outreach-Gruppen arbeitet, die es mir ermöglichen, meine Leidenschaft für die Arbeit mit jungen Menschen und denen zu kanalisieren, die normalerweise keinen Zugang zu Yoga haben“, verrät der Yogi auf seiner Homepage.

„Ich habe 2007 nach chirurgischen Eingriffen an beiden Beinen mit Yoga begonnen und Yoga für meine Rehabilitation genutzt. Ich habe über 2000 Trainingsstunden mit Yoga-Zertifizierungsprogrammen sowie über 1000 Stunden Ashtanga- und Vinyasa-Training absolviert. Neben meinen wöchentlichen Kursen leite ich auch Kurse auf der ganzen Welt, Lehrerausbildungsprogramme und Entwicklungsprogramme, erstelle Inhalte für die BBC, blogge und zeichne Online-Yoga-Kurse über YouTube und andere Online-Anbieter auf.“

Wer Finlay Wilson, das Projekt und seine Mission unterstützen will, die/der kann nicht nur via APP mitmachen, #mensch kann auch Kleidung kaufen. Und Bücher und ... Hier geht es zum Shop; finlay-wilson.com. Gut zu wissen: Ende März gibt Finlay Wilson in Köln Kurse: www.vishnuscouch.de/master-intensives