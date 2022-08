Fünf sexy Jahrzehnte

× Erweitern Geburtstag

Fotos: @mrhansberlin

Alles Liebe zum Wiegenfest, Hans Berlin. Auf die nächsten 50 Jahre! Erregen tut der gebürtige Bayer Hans Berlin seit Juli 2012 zwar vor allem mit seinem trainierten Körper, aber er ist nicht auf den Kopf gefallen, ist als HIV-Aktivist und in Sachen Musicals populär.

Sein Musical „Shooting Star“ wurde vor einigen Jahren zu einem Überraschungserfolg: „Vielen Dank an alle, die meinen Traum bisher unterstützt haben. Und wenn Du in LA bist, bitte komm! Du wirst Deinen Augen (und Ohren) nicht trauen, wie großartig diese Show geworden ist. Viel größer, als ich es mir jemals vorgestellt hatte. Vielen Dank!“

Angesprochen auf seinen runden Geburtstag schreibt er: „Half a century – wow!!! If you wanna make me really happy, here’s my amazon wishlist.“ Haha, er weiß, wie es geht. Funfact: Einst war Hans Berlin Go-go-Tänzer bei der Berliner Party GMF von Bob Young ...