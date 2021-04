Alles Gute zum Geburtstag, Slava Mogutin

× Erweitern Foto: Facebook / slava.mogutin Slava Mogutin

Foto: M. Rädel Geburtstag Torte

Mit ungekünstelter und sexuell aufgeladener Kunst sorgt der russische Regisseur, Fotograf und Kunst-Aktivist Slava Mogutin (geboren 1974) für Sichtbarkeit und ist weltweit einer der gefragtesten queeren Künstler. Wir gratulieren zum Wiegenfest!

„Seit über zwei Jahrzehnten dokumentiere ich queeres Leben in meiner Heimat Russland und auf der ganzen Welt. Ich erzähle echte Geschichten von echten Menschen durch das Prisma meiner Erfahrung mit Einwanderern. Minderheiten, soziale Ausgestoßene und Außenseiter, Menschen am Rande der Gesellschaft, marginalisierte Leben und Seelen, die in der Mainstream-Kultur nicht objektiv vertreten sind, haben ihren Platz in meinen Schriften und in meiner Kunst gefunden“, so der Wahl-New-Yorker (als schwuler Aktivist musste er 1995 seine Heimat verlassen).

Slava Mogutin 2019, Foto: www.facebook.com/slava.mogutin.photography

Über seine Kunst verrät Slava Mogutin: „Im Laufe der Jahre hat sich meine kreative Praxis über Text, Fotografie und Performance hinaus zu Film und Multimedia entwickelt. Meine Arbeit, die auf meiner Dissidenten- und Flüchtlingsreise basiert, hat ebenso viel mit einer persönlichen Sichtweise zu tun wie mit sozialen Kommentaren und politischem Aktivismus. Für mich ist das Persönliche politisch und das Politische ist persönlich.“

Sein Werk ist aber auch politisch: „In einer Zeit, in der unsere verfassungsmäßigen Grundrechte angegriffen werden, glaube ich, dass meine Bilder als wirksame Waffe gegen Heuchelei, Bigotterie und Zensur dienen können. Ich möchte die dunkelsten Ecken der menschlichen Natur und Sexualität beleuchten, um zu verstehen und friedlich miteinander zu koexistieren – denn anders zu sein ist ein Segen, kein Fluch.“

