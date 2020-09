Geburtstagskinder im Frühherbst

× Erweitern Fotos: M. Rädel Großartige Künstler: Norbert Bisky, Ades Zabel und Ralph Morgenstern

Foto: F. Busch Ades Zabel

Im September und Oktober hat eine Fülle unserer Lieblinge Geburtstag. Wir können nicht allen gratulieren, wünschen ihnen aber das Beste! Ein paar besondere Prominente stellen wir dir hier kurz vor.

★ Ades Zabel

Der am 26. September 1963 in Berlin geborene Künstler ist einer der größten Stars der bundesweiten LGBTIQ*-Szene, bekannt aus Kinofilmen, von Theaterbühnen und aus der Comedywelt. Ades Zabels fein beobachtete Witze waren oft die Vorlage für die Kalauer von Cindy aus Marzahn ... Ades – auch bekannt als Edith Schröder – ist Gründungsmitglied der legendären Teufelsberger Filmproduktion und liebt es, als DJ im Einsatz zu sein.

Blondie-Sängerin Debbie und Nile Rodgers

★ Nile Rodgers

Der Produzent von Welthits wie „Le Freak“, „We Are Family“, „Good Times“, „Like a Virgin“ sowie „Upside Down“ und „Frankie“ komponierte für und arbeitete u. a. mit Elton John, Diana Ross, Madonna, David Bowie, Sister Sledge, Daft Punk und Chic. Bis heute ist er einer der gefragtesten Musiker der Welt. Der am 19. September 1952 Geborene machte Disco „chic“!

Foto: M. Rädel Hui! Ralph Morgenstern und Nina Queer

★ Ralph Morgenstern

Der Theater-, Kino- und TV-Schauspieler wurde am 3. Oktober 1956 geboren. Seine größten Erfolge feierte er neben dem Theater mit der Klatsch- und Boulevard-Sendung „Blond am Freitag“. Durch seine Zusammenarbeit mit Walter Bockmayer wurde er zur Comedy-Dragqueen-Legende.

Foto: O. Heine Norbert Bisky

★ Norbert Bisky

50 Jahre! Alles Liebe! Der am 10. Oktober in Leipzig geborene Norbert Bisky, der 1994 bis 1999 an der Hochschule der Künste in Berlin studierte und danach Meisterschüler bei Georg Baselitz war, trennt den Menschen von seiner eigenen Inszenierung. Er ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Maler.

Foto: www.instagram.com/joeyariasnyc Joey Arias

★ Joey Arias

Vermutlich am 3. Oktober 1949 wurde Joey geboren, seit den frühen 1970ern ist der Queer eine internationale Legende der Kunstszene. Joey arbeitete schon mit Klaus Nomi, Rihanna und David Bowie zusammen und weiß genau, wie man das Publikum in den Bann zieht. Berliner Sterne wie Gloria Viagra, Joko Koma und Barbie Breakout zählen zu den Freunden der queeren Legende.

★ Anton Milagros

Anton Milagros

„Für mich ist eine Fotostrecke oder ein einzelnes Motiv dann gut, wenn es mich beim Betrachten inspiriert und meine weitere Entwicklung beeinflusst. Es gibt nichts Wichtigeres als Weiterentwicklung und Vielfalt in einer Arbeit“, verriet uns der aus Russland kommende Wahlberliner einmal. Anton Milagros (geboren am 16.10.1972) gehört zu den populärsten Fotografen der Szene, macht mit bei Chantals House of Shame und ist auch Designer.

