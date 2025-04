NACHGEFRAGT bei Gerrad Bohl: „Ich habe ein 200 Jahre altes Bauernhaus gekauft …“

×

„Als 18-Jähriger habe ich in London beim Theater gearbeitet und der Szenenbildner überzeugte mich, bei einigen Modelagenturen vorstellig zu werden. Ich war damals zu blauäugig, sodass ich ohne Mappe einfach zu den größten Agenturen ging..." Mit Erfolg! Nicht nur im Internet ist dieses Model äußerst populär, auch Fotograf*innen reißen sich um den Künstler aus den USA.

Gearbeitet hat dieser New Yorker schon für die „Vogue Italia“, das „Blake Mag“ und DIE Modemarke aus Baden-Württemberg: Hugo Boss. Gerrad Bohl ist aber auch als Künstler aktiv. Wir fragten nach.

Du hast in den letzten Jahren dein Haus renoviert, richtig? Ja, das stimmt. Ich habe ein 200 Jahre altes Bauernhaus gekauft und renoviere es seit zwei Jahren. Ich bin fast fertig, was sehr aufregend ist! Ich sollte Ende Sommer/Anfang Herbst dieses Jahres fertig sein.

Aber du hast auch viel gemalt. Ja, ich habe viel Spaß daran gehabt, farbenfrohe, abstrakte Porträts zu malen.

Und es gab nach einer langen Pause wieder ein Fotoshooting. Seit meinem letzten Shooting sind ein paar Jahre vergangen. Nach meinem Umzug aus Los Angeles war ich mir nicht sicher, wo ich mich als Nächstes niederlassen sollte. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich mich endgültig entschieden hatte, wo ich eine Immobilie kaufen wollte, und ich habe mich schließlich für die Ostküste entschieden, um New York City gut zu erreichen. Und jetzt, da ich mit der Renovierung meines Hauses fast fertig bin, habe ich wieder viel mehr Zeit, um nach Los Angeles und natürlich auch nach New York zu reisen und hoffentlich wieder mehr zu fotografieren und Spaß am kreativen Schaffen mit anderen Kreativen zu haben.

Worauf freust du dich im Sommer? Neben der Fertigstellung der Hausrenovierung freue ich mich auch darauf, Zeit mit Freunden in New York zu verbringen. Einige meiner Familienmitglieder ziehen auch in die Nähe, daher wird es schön sein, auch mehr Zeit mit ihnen zu verbringen.

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/gerradbohl, www.instagram.com/gerradbohlfineart

