Salat-BH oder Käsekleid? Gewinne Katys Outfits!

Gerade ist die Sängerin der Star in einem Werbespot eines sehr bekannten Lieblingsessenzustelldiensts. Und der verlost die von ihr dort getragenen Outfits! Den Zuckerwatte-Schlafanzug zum Beispiel oder auch das Käsekleid.

Via E-Mail wird verraten: „Eingefleischte Fans und Fashionistas haben nun die einmalige Chance, eines der sechs Original-Outfits aus dem TV-Spot zu gewinnen und dabei gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen. Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf der Gewinnlose gehen zugunsten der Wohltätigkeitsaktion World Central Kitchen“, so Lieferando. Hier geht es zur Verlosung!

Über Katy Perry: Die Tochter eines Pfarrers, geboren am 25. Oktober 1984, mischt munter überall mit und ist auch in der queeren Szene sehr beliebt. Und das nicht nur, weil sie immer wieder LGBTIQ*-Thematiken in ihren Videos und Liedern miteinbaut. Dank Erfolgen wie „I Kissed a Girl“, „Fireworks“, „When I'm Gone“, „Hot n Cold“ sowie „Chained to the Rhythm“ und „Roar“ ist die mitunter recht freche (sie outete einst Bill von Tokio Hotel) Pop-Rockerin aus den USA ein Weltstar.

