Gina-Lisa, Loona, Claudia Obert und Gino

Gino aka Charlet C. House

Mit dabei ist auch Gino. Als Charlet C. House ist Gino eine beliebte Berliner DJane, sie legt aber auch in Hannover, etwa bei der Volume auf. In Berlin kennt man sie aus dem GMF, in HH von der Glory And Youth. Musikalisch setzt sie auf Pop und Charthits aller Musiksparten. 2020 macht Gino bei „Prince Charming 2“ mit.