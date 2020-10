Gino @ „Prince Charming“

× Erweitern Foto: TVNOW Gino aka Charlet C. House Gino: „Meine größte Sucht neben Bolognese ist vielleicht Lutschen“

Foto: M. Rädel In Berliner Klubs liebte es Gino ausgelassen (das Bild stammt natürlich aus seligen Zeiten vor Corona)

Nanu, den kennen wir doch? Ja, Gino ist in der Hamburger und Berliner Klubwelt kein Unbekannter, denn als Charlet C. House war er eine beliebte Berliner DJane.

Musikalisch setzt der Queer Anfang 30 auf Pop und Charthits aller Musiksparten. Aber jetzt erst mal auf die Liebe, denn 2020 macht Charlet aka Gino bei „Prince Charming 2“ mit. Wir wünschen viel Erfolg bei der Suche nach dem großen Glück!

Über die Sendung

So geht schwule Sichtbarkeit in Corona-Zeiten! Letztes Jahr startete das erste schwule TV-Streaming-Dating-Showformat, eine Art schwuler „Bachelor“, bei TVNOW. Dieses Jahr gab es den renommierten Grimme-Preis, denn: „Dank der Unbefangenheit, die ein Format so nur in seiner Debütstaffel haben kann, brechen sich in 'Prince Charming' immer wieder unerwartet Momente echter Gefühle und echter Verbundenheit Bahn. (…) nicht nur tolle, emotionale Fernsehunterhaltung, (…) auch eine neue Art von Märchen“. Die zweite Staffel startet am 12. Oktober auf TVNOW, ab dem 26.10. suchen die Jungs dann bei VOX das Liebesglück.

× Erweitern Foto: TVNOW Das sind alle Kandidaten, die bei „Prince Charming 2“ mitmachen

