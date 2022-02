GNTM: Kylie und Heidi begrüßen am Donnerstag

× Erweitern Kylie Minogue, GNTM Die vielseitige Popperin Kylie aus Australien ist seit den 1980ern eine DER Szene-Fürsprecherinnen und Charts-Ikonen

Foto: Warner Music Heidi Klum zusammen mit Snoop Dogg Gerade hat Heidi Klum zusammen mit Snoop Dogg einen Track am Start: „Chai Tea with Heidi“

Am Donnerstag startet „Germany's Next Topmodel“ auf ProSieben, die TV-Show will diesmal noch diverser werden: „In diesem Jahr werden erstmals auch Best-Ager-Models eine Chance auf den Titel haben“. Mit dabei ist zum Start auch Sängerin Kylie Minogue.

Wenn die Klum ruft, kommen die Promis, denn sie kann es einfach, das Große, das Bunte, das Modische, das Queere und auch das Unterhaltsame. Gerade hat Heidi Klum zusammen mit Snoop Dogg einen Track am Start: „Chai Tea with Heidi“.

„Heidi Klum ist neben Angela Merkel die berühmteste Deutsche, ein musterhaftes Beispiel an Disziplin – und sie versteht einfach, was Entertainment bedeutet“, lobte Conchita Wurst schon das am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geborene Model. Die Moderatorin ist bekannt für ihre TV-Shows „Germany’s Next Topmodel“ und „Queen of Drags“ – und natürlich für ihre Halloween-Partys in der Wahlheimat USA, seit 2019 ist sie mit Tom Kaulitz von Tokio Hotel verheiratet.

Die neue Staffel „Germany’s Next Topmodel“ startet am 3. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben. www.prosieben.de