„Guidos Deko Queen“ & Homestory

× Erweitern Foto: TVNOW Oha, ein Büffelkopf für die Wand. Ist Guido darüber amused? Man beachte die Mundwinkel ...

Foto: Enver Hirsch Guido Maria Kretschmer Guido lebt mit seinem Mann und fünf (!) Windhündinnen in Hamburg

Der „Shopping Queen“-Stern und Modedesigner startet bald mit der zweiten Staffel der neuen Show im TV durch. Schon im Herbst soll es soweit sein, der VOX-Zuschauer darf sich auf Guido Maria Kretschmer und Möbelideen, Wohnanregungen und Dekoprodukte fürs Zuhause freuen.

Foto: Guido Maria Kretschmer / VOX Publikumsliebling, geschätzter Talkshowgast und Kritiker mag es hell

Der Ablauf der Show ist bekannt und stimmig: „Pro Folge vergibt Guido Maria Kretschmer ein Motto und dann müssen zwei Hobby-Deko-Spezialistinnen im direkten Wettbewerb und unter Zeitdruck zeigen, wer das beste Deko-Händchen hat“, so das queere Team von TVNOW über die Show, deren 1. Staffel es weiterhin auf – tadah! – TVNOW zu sehen gibt.

Also alles ähnlich wie bei „Shopping Queen“, nur dass sich die Teilnehmer*innen eben nicht an sich selbst, sondern an ihrer Bude austoben können.

Nicht nur in Homeoffice- und Cocooning-Zeiten genau das richtige Thema für alle, die es gerne gemütlich, hyggelig und trendig haben. Bei VOX verriet der 1965 geborene Designer übrigens unlängst Privates bei einer Homestory, drei der Bilder daraus zeigen wir dir einfach mal. Und hier gibt es die ganze Sendung.

× Erweitern Foto: Guido Maria Kretschmer / VOX Die große Couch ist einer der Lieblingsplätze der Windhunde

× Erweitern Foto: Guido Maria Kretschmer / VOX Der Tisch ist eines seiner Lieblingsstücke

