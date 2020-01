Happy Birthday, Betty White!

Heute wird Schauspielerin und Straight Ally Betty White 98 Jahre alt. Sie feiert damit auch schon in zehntes Jubiläum als letztes Golden Girl, was sie bereits nach dem Tod von Rue McClanahan (spielte die männerjagende Blanche Devereaux) 2010 gewohnt ironisch kommentierte:

„Nun bin ich also die letzte Überlebende und das ist so eine Ironie, denn ich war die Älteste von uns Vieren. Ist das nicht absurd?“

Wir gratulieren mit ihrem Nummer-1-Hit aus dem Jahr 2011. You are still hot, darling!