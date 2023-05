Helmut Berger ist tot

×

Helmut Berger

Eine der ganz, ganz großen Filmlegenden ist heute verstorben: das „Enfant terrible“ der deutschsprachigen Schauspielerszene, der einst schönste Mann der Welt.

Oft denkt #mensch vor allem an Drogen und RTL, wirre Auftritte in Talkshows und Gossip, wenn der Name Helmut Berger fällt. Doch das wird seinem Lebenswerk nicht gerecht. Der Österreicher Helmut Berger (geboren am 29. Mai 1944) posierte 1970 als erster Mann auf dem „Vogue“-Cover, er drehte mit Liz Taylor und Madonna, er gewann die wichtigsten Filmpreise, inspirierte Pop-Art-Legende Andy Warhol und Starfotograf Helmut Newton.

Helmut Bergers Karriere begann Ende der 1960er mit Filmen wie „Die Verdammten“, „Ludwig II.“ oder „Gewalt und Leidenschaft“ – alles Werke seines Lebensgefährten, des Regisseurs Luchino Visconti. Bezeichnend auch Bergers Hauptrolle in der Verfilmung des Oscar-Wilde-Romans „Das Bildnis des Dorian Gray“: Schönheit als Fluch.

Als Luchino Visconti, sein Förderer und Entdecker, 1976 starb, begann Helmut Berger Zuflucht in den Jetset-Genüssen dieser Welt zu suchen, seine Film- und Model-Karriere verlief fortan anders als erwartet ... Wenn Helmut Berger auch in den 1980ern unter anderem noch bei der Kult-Serie „Denver Clan“ mitwirkte und bis zur Jahrtausendwende immer wieder auch in großen Produktionen (unter anderem in „Der Pate III“ von Francis Ford Coppola) Rollen bekam. Heute verstarb er im Alter von 78 Jahren, kurz vor seinem 79. Geburtstag, in seiner Heimat Österreich. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freund*innen. Danke für Deine Kunst!