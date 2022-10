Henning von Berg: Hochzeit, Glööckler und Knast

× Erweitern Foto: A. Caspari

Der Fotograf Henning von Berg gab seinem langjährigen Lebensabschnittsgefährten Sakis im Standesamt in Berlin-Mitte das Ja-Wort, danach wurde mit Harald Glööckler schick gespeist, dann feierte man in der queeren Kunst-Location The Knast. Und was trug Henning von Berg? Natürlich ein Glööckler-Sakko. Pompöös!

Wir wünschen dem Paar alles erdenklich Gute für den gemeinsamen Weg.

Über Henning von Berg: Der Schwerpunkt des am 10. Juni 1961 geborenen Fotografen liegt in der Porträt- und Aktfotografie: „Rund zwanzig Prozent meines Portfolios sind weibliche Akte. (...) Dazu kommen noch die Charakter-Porträts der zerknitterten Hundertjährigen, die ich mit großer Passion ablichte.“

Enorme Popularität erreichte der gebürtige Hannoveraner Henning von Berg um die Jahrtausendwende auch außerhalb der Szene als Co-Initiator des Aktfoto-Projekts „Naked Berlin“ im Deutschen Bundestag. www.henning-von-berg.com