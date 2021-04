Haustiere und ihre Promis – Guido Maria Kretschmer

× Erweitern Foto: M. Rädel Hund

Guido Maria Kretschmer (links) und Thomas Anders (sang früher bei Modern Talking) mit ihrem besten Freund

Der „Shopping Queen“-Star Guido Maria Kretschmer wurde in der zweiten – kommenden – Staffel von „AUF DIE SCHNAUZE! Haustiere und ihre PROMIS“ gefeatured.

Foto: M. Rädel Eva Padberg, Hund und Mann Niklas Foto: M. Rädel Auch Model Eva Padberg und ihr Niklas haben einen Vierbeiner

Der Klatsch-und-Tratsch-Promi-Podcast startet wieder Ende Mai bei allen bekannten Plattformen. Gleich 12 neue Folgen wurden produziert, mit dabei sind neben dem queeren Designer aber natürlich noch andere Stars.

Foto: M. Rädel Eine kleine Diva

Etwa Sänger Thomas Anders, Moderatorin Kim Fischer, Schauspieler Jo Weil, Köchin Cornelia Poletto, Model Mirja du Mont und die TV-Moderatorin Barbara Eligmann. Sie alle sprechen über ihre haarigen, treuen Freunde, ihre Haustiere. In Kretschmers Fall sind es Windhunde, der Modedesigner lebt zusammen mit seinem Frank mit einem kleinen Rudel davon in Hamburg.

„Das war ein Selbstläufer. Ich mag Windhunde sehr, aber fünf waren nicht geplant. Wir wollten ursprünglich nur einen Welpen dazu holen. Durch Corona konnte der andere nicht wie geplant nach Frankreich ausreisen. So sind dann beide zu uns gekommen“, zitiert ihn Dyson. Für die Staubsaugerfirma wirbt der Designer übrigens auch, denn bei so vielen Mitbewohnern muss viel geputzt werden. „Mein Rat an alle Hundebesitzer: Verändert nicht eure Einrichtung, nur weil ihr Hunde habt. Ich würde nicht nur auf Ledermöbel und Kissen umsteigen, nur weil die schneller von Hundehaaren zu befreien sind.“

Ab dem 24. Mai ist der Podcast „AUF DIE SCHNAUZE! Haustiere und ihre PROMIS“ zum Beispiel bei Spotify und Podimo zu hören.

×