Interview mit „Prince Charming“ Alexander Schäfer

× Erweitern Foto: TVNOW Prince Charming

Es ist so weit! Der neue Prince Charming steht mit dem 29-jährigen Alexander Schäfer fest. Auf TVNOW wird der Frankfurter Marketing-Manager unter 20 Kandidaten ab dem 12. Oktober seinen Traummann auswählen. Wir sprachen im Vorfeld über seine Vorlieben.

rik, Prince Charming Der Prince Charming der zweiten Staffel ziert das Cover unseres Kölner Magazins rik

Wie viele Beziehungen hattest du bisher in deinem Leben?

Bislang hatte ich vier Beziehungen, von denen die längste 3,5 Jahre ging. Ich war auch mehrere Jahre mit einer Frau zusammen und damals sehr glücklich – sexuell als auch persönlich.

Warum bist du deiner Meinung nach noch Single?

Das müsst ihr die Männer da draußen Fragen. Allerdings liegt es sicherlich auch an der Tatsache, dass ich lange vergeben war und sich noch keiner getraut hat. Ich würde mich als fürsorglich, emphatisch, harmoniebedürftig und sensibel beschreiben. Demnach auch als sehr einfühlsam und nicht abgeneigt zu meinen Gefühlen und Emotionen zu stehen. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch – manchmal sogar etwas zu penibel.

Wonach suchst du?

Nach ewiger Liebe und Ehrlichkeit.

Foto: TVNOW Gino aka Charlet C. House Gino aus Berlin buhlt um Alex' Gunst

Welches sind deine bevorzugten Typen?

Ich stehe auf Twinks und Otter, weil mich beides optisch als auch sexuell anspricht. Ich bin selber sportlich und sehr behaart.

Was sind deine Hobbys?

Sport und Zeit mit Freunden am Wasser verbringen. Entweder in Frankfurt am Main in der Stadt oder am Badesee. Am liebsten natürlich am Meer.

Wie ist dein Klamotten-Style?

Ich kleide mich gerne sportlich bis casual und kombiniere gerne Teile kostspieliger Labels mit coolen Basics.

Wie weit gehst du beim ersten Date?

Flirten geht immer, erster Kuss kann passieren und Sex beim ersten Date sollte wohl überlegt sein, aber ist schon vorgekommen.

www.tvnow.de