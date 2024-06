Johnny Donovan im Interview

×

Er macht wirklich was Besonderes in Sachen Sex. Unser Chat mit dem populären Vollerotik-Star.

Hast du noch Spaß an privatem Sex? Auf jeden Fall! Es hilft, dass ich eine langfristige, feste Beziehung habe. Ich habe das Gefühl, dass wir immer noch in dieser Flitterwochenphase sind (irgendwie nach zehn Jahren), in der man einfach nur die ganze Zeit ficken will. Wir machen nicht immer Sex, wenn wir aufeinander geil werden, denn irgendwann muss man erwachsen sein und Selbstbeherrschung haben. Aber wir genießen gemeinsam ein robustes Sexleben.

Mit welchen Schauspielern drehst du am liebsten? Rodrigo Amor hat es mir wirklich angetan, als wir „A Kinky Ghost Story“ gedreht haben. Er ist in jeder Hinsicht genau mein Typ. Es war unglaublich zu sehen, wie er so dominant und selbstbewusst war und dann die Rolle des Ersatzspielers für mich übernahm.

Erzähl mir von deiner Entscheidung, Kink-Filme zu machen, und von Electro Dom, deinem neuen Projekt mit Kink Men. Ich habe meine Karriere in der Branche bei einer bekannten Seite begonnen, die vor allem für die Präsentation von traditionellem Gay-Sex bekannt ist. Doch seitdem ich die Seite verlassen und mich entschieden habe, in der Branche zu bleiben, versuche ich, all die anderen Arten von queerem Sex zu erkunden, die mich anmachen. Es gibt Dinge, die ich im Film mache, die ich in meinem Privatleben nie tun kann, daher ist „Johnny Donovan“ für mich fast wie eine alternative Persönlichkeit, die man zum Spielen freilässt.

Kink bedeutet für dich ... Für mich ist Kink der wildeste – möglicherweise wahrste – Ausdruck von Leidenschaft und Verlangen eines Menschen. Als Switch genieße ich am meisten Kink-Spiele, bei denen es um körperliche Beschränkungen und darum geht, dem Sub die Kontrolle zu entziehen. Ich träume sowohl davon, dass mir die Macht genommen wird, als auch davon, sie anderen zu nehmen. Vor Kurzem habe ich Erfahrungen mit Bondage gesammelt und es hat mich steinhart gemacht, diese Art von Einschränkung zu spüren. Aber ich hatte auch viel Spaß mit Heath Halo, während er gefesselt war. Ich würde gerne mehr gebunden und gefesselt werden.

Was machst du gerne in deiner Freizeit? Wenn ich nicht filme, bin ich Personal Trainer und Rossiter-Praktizierender (eine ganz andere Art von Folter). Meine arbeitsfreie Zeit verbringe ich mit meiner eigenen körperlichen Fitness sowie körperlichen Gesundheit und kümmere mich, so gut ich kann, um meinen Verlobten.

Wie bleibst du in Form? Ich lebe von Natur aus einen sehr aktiven Lebensstil und versuche, Krafttraining zu integrieren. Ich praktiziere regelmäßig Yoga, Pilates und hochintensives Intervalltraining (HIIT), um meinen Körper stark und ausgerichtet zu halten, und ich hebe an vier Tagen in der Woche Gewichte. Ich war schon immer ein überaus netter Daddy (habe nie Testosteron oder andere Hormone genommen). Ich bin ein begeisterter Fußballspieler, Snowboarder, Radfahrer, Wakesurfer, Wanderer und Camper. Normalerweise bekomme ich dort, wo ich lebe, alle vier Jahreszeiten und ich genieße jede einzelne davon. Was die Ernährungsgesundheit betrifft, ernähre ich mich sehr sauber (ähnlich einer mediterranen Vollwertkost) und trinke nicht oft Alkohol, esse viel wasserreiche Lebensmittel wie Beeren und Gurken.

