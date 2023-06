Juan Luis Londoño Arias – Maluma

Foto: Taylor Hubbard Madonna Maluma

Bei uns kennt #mensch den kolumbianischen Sänger Maluma vor allem durch sein Duett mit Madonna (kleines Bild rechts) namens „Medellín“, das 2019 vor allem in Südamerika und Italien Chart-Erfolge feiern konnte.

Gerne angeguckt wird er aber auch bei uns! Auf Instagram versammelt der 1994 Geborene (übrigens nur 1,77 m große) über 60 Millionen Follower*innen, die er mit sexy Bildern wie diesen bespaßt.

Zu sehen ist Juan Luis Londoño Arias aber auch im Kino, etwa 2022 bei „Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick“ an der Seite von Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez („On the Floor“, „If You had My Love“, „Ain’t Your Mama“ ...). Mehr von dem Tätowierten hier: maluma.online