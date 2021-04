„Germany’s Next Topmodel“ – Katy Bähm im Interview

× Erweitern Foto: Selfie Käty Bähm

Ohne Zweifel ist Katy Bähm eine der erfolgreichsten Dragqueens Deutschlands, Werbegesicht für große Marken und vor allem immer noch ein unkomplizierter Zeitgenosse. 2021 wird sie bei GNTM dabei sein. Wir fragten nach.

Jetzt hast du ja noch mehr Neider: Du bist bei „Germany’s Next Topmodel“ dabei. Verrate uns etwas über deine Teilnahme. Bist du Beraterin?

Ich bin tatsächlich als „Head of Hair“-Stylistin gebucht, denn in dieser Folge geht es um HAARE, HAARE, HAARE, und natürlich wusste Heidi, wenn Katy eins kann, dann HAARE. Sie selbst besitzt ja auch mehrere BÄHMBÄHMWIGS und wollte, dass wir die auch bei ihren Mädels in der neuen Staffel verwenden.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Heidi Klum?

Ich liebe es!! Jedes Mal aufs Neue entspannt ... Wir verstehen uns einfach supergut und haben, egal an welchem Set, einfach immer viel Spaß zusammen und natürlich auch Zeit für den einen oder anderen Small Talk.

Bist du selbst Zuschauerin bei GNTM?

Jedes Jahr!!! Meine Lieblingsshow, seit ich denken kann!!! Deswegen war es mir auch eine besonders große Ehre, dieses Jahr dabei zu sein.

Tragen die Mädels auch mal deine Perücken?

Genau das ist es, die Mädels tragen diese Folge meine Perücken und habe zur Aufgabe, dass sie in 122 Meter Höhe gut aussehen müssen –und auch noch die Perücke in der richtigen Position haben. Und zeigen, dass für sie auch ein paar Haare im Gesicht während eines Shootings keine Herausforderung sind, denn das war bei starkem Wind auf jeden Fall ein kleines Problemchen.

Was entgegnest du Hass im Netz?

Ach, diesen Hass ignoriere ich mittlerweile, ich guck mir natürlich ein paar Sachen an, aber im Grunde ignoriere ich das meiste, weil ganz ehrlich: Warum soll ich meine Laune zerstören und mir ein schlechtes Gewissen machen etc., wenn ich doch einfach mein Leben glücklich leben und den Hass ausblenden kann?

Wann heiratest du denn deinen Verlobten Francis? Hast du dann ein Foto für uns?

Wir heiraten am 12. April. Erst mal in einem kleinen Kreis, und wenn es dann die Corona-Auflagen irgendwann möglich machen, würde es natürlich eine fette Party geben, bei der auch du eingeladen sein wirst – und vielleicht auch der ein oder andere Promi, den man aus dem TV kennt.

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/katybaehm

