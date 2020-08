Katy Bähm bei „Promi Big Brother“

Sie ist ein höchst erfolgreiches Community-Mitglied in Berlin und auch in Großstädten wie Hamburg innerhalb der Szene als Performerin und DJane bekannt und beliebt

Die nächste große TV-Show nach „Queen of Drags“ setzt auf den Charme und das Talent von Katy: „Promi Big Brother“ mit Jochen Schropp. Doch wer genau ist Katy Bähm? Wir verraten es dir.

Und sie singt und hat ein eigenes Parfüm am Start! Die Hundeliebhaberin ist eben ein echtes Multitalent. Hier bekommst du ein paar Statements von der Populären, die sie uns schon verraten hat.

Den großen Sprung in den Mainstream schaffte sie 2019 durch die TV-Show „Queen of Drags“

Du vertreibst Perücken ...

„Der entscheidende Punkt war für mich die Lieferzeit. In Deutschland gab es in dieser Form keinen Onlineshop für Wigs. Ich habe meine Wigs immer aus England, Australien oder Amerika bezogen und die schnellste Lieferung dauerte im Schnitt 10 Tage. Das hat mich einfach genervt, bis sie dann da war, fand ich sie schon wieder langweilig und hatte andere Pläne. Mit bähmbähmwigs.com habe ich mir somit auch einen eigenen Traum erfüllt und habe immer eine Wig für jeden Zweck und Look griffbereit! Die größte Unterstützung ist mein Schatz Francis, er kümmert sich um den ganzen Bürokram und das was im Hintergrund läuft. Weitere große Hilfen waren für mich meine Wig-Models: Bambi Mercury, Tanita Renz, Victoria Bacon, Lola Palooza, Nikita und Alice Dee. Dafür bedanke ich mich auch nochmals bei euch an dieser Stelle!“