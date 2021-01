× Erweitern Foto: Selfie Kelly Heelton „Rassismus ist eine heimtückische Kulturkrankheit“

Cover-Stern Kelly Heelton, rechts: Tim Gebert

Sie zierte schon das Cover unseres Frankfurter Magazins gab, war und ist erfolgreich in TV-Shows und gehört fest zur queeren Community Deutschlands. Höchste Zeit, sie mal wieder im Chat zu haben!

Wie erlebst du als Geschäftsfrau die Corona-Zeit?

Die aktuelle Situation ist für niemanden einfach. Kein Theater, keine Klubs, Partys, Veranstaltungen ohne Bühne oder Publikum. Als Künstler war es schon vor Corona immer ein Kampf. Und ich kämpfe weiter! Glücklicherweise kann ich an einer Musicalschule, an der ich seit 13 Jahren arbeite, immer noch Online-Unterricht (Schauspiel und Tanz) geben.

Hat sich dein Privatleben sehr verändert?

Ich bin sehr gerne zu Hause, koche, erstelle Outfits und erarbeite Performance-Ideen. Im Lockdown bemerkte ich, dass es mir manchmal an Kreativität mangelte ... Natürlich fehlen mir Sozialkontakte. Ich mag meine Rolle als „Hausfrau“, aber ich hasse Routine. Ich vermisse die Bühne sehr, doch ich habe gelernt, das Beste aus meiner Zeit zu machen und mich um meine körperliche und geistige Gesundheit zu kümmern.

Was macht dir Hoffnung?

Täglich und jede Stunde erhalten oder lesen wir neue Nachrichten. Es ist schwer zu wissen, was man glauben soll. Aber ich habe immer noch das gute Gefühl, dass bald alles gut wird, wenn alle Maßnahmen richtig getroffen wurden. Für mich ist der positive Teil dieser ganzen Situation, dass die Menschen gelernt haben, Freundschaften, den Menschen viel mehr Wert zu geben. Wir alle dürsten nach Freiheit, um zu feiern! Und genau dieses Gefühl verstärkt meine Hoffnungen.

#blacklivesmatter / #queerlivesmatter

Thema Rassismus: Wie begegnet er dir im Alltag?

Leider erlebe ich immer noch Vorurteile wegen meiner Hautfarbe. Es scheint surreal, dass dies noch diskutiert werden muss. Black, gay und Dragqueen ist für viele Menschen immer noch ein Tabu. Das Problem ist, dass „nicht schwarze“ Menschen Rassismus als bewussten Hass betrachten, obwohl Rassismus viel mehr ist. Ja, Rassismus sieht aus wie Hass, aber Hass ist nur eine Manifestation. Privilegien, Apathie und Ignoranz sind auch Manifestationen von Rassismus. Dinge wie der verblüffte Blick einer Supermarktkassiererin, wenn sie sieht, dass ich eine (einfache) EC-Karte besitze. Oder ohne Grund von der Polizei auf der Straße angehalten oder immer ohne Grund kontrolliert werden, nur wegen meines Hautfarbtons. Und es geht noch schlimmer, wie zum Beispiel, dass ich nicht für Theater- oder Fernsehproduktionen zugelassen wurde, nur weil ich sehr „dunkel“ bin (und das wurde mir in mein Gesicht gesagt). Wir haben 2021, wir haben bisher viel erreicht. Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns.

Wie gehst du mit Menschen um, die „eigentlich“ nett sind, aber dann doch Vorurteile haben, die sie anhand der Hautfarbe festmachen?

Das ist genau das Problem: Ich muss mich darum kümmern (!?). Rassismus ist eine heimtückische Kulturkrankheit. So heimtückisch, dass es mir schon egal ist, ob manche weiße Personen schwarze Menschen mögen. Sie werden immer einen Weg finden, Beziehungen zu Menschen zu infizieren, die nicht wie sie aussehen. Und die Frage kommt zurück: Muss ich da wirklich mitgehen? All dies zu erklären wurde seit der Zeit der Sklaverei versucht. Viele wollen es nicht verstehen, um ihre „Macht“ und ihre „Privilegien“ nicht zu verlieren. Ich entwickle mich weiter und siebe Menschen aus, von denen ich weiß, dass sie mich niemals akzeptieren / respektieren werden als der, der ich bin, unabhängig von meiner Hautfarbe.

Und wie gehst du mit Hetze im Internet um?

Seitdem die Menschen gelernt haben, das Internet zu nutzen, ist es für viele Feiglinge, die sich „Herren der Weisheit“ oder „Wissenschaftler der Wahrheit“ nennen, zu einer Rüstung geworden. Natürlich denke ich, dass es fair ist, wenn Menschen ihre eigenen Meinungen haben, und ich denke auch, dass es fair ist, wenn Menschen frei sind, zu denken und zu fühlen, was sie wollen. Ich glaube, dass Streiten im Internet dasselbe ist wie Kämpfen im Dunkeln, aber mit der Tastatur als Waffe. Es führt nirgendwo hin. Ich streite nicht, ich rede und erkläre. Es ist nicht mein Problem, was die Leute über mich denken. Am Ende ist es wichtig, wie ich mich fühle und mein innerer Frieden, mein Stolz, so zu sein, wie ich bin.

*Interview: Michael Rädel

www.kellyheelton.com