Ab Juni kann man Kelly Heelton streamen!

× Erweitern Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Barbie, Kelly und Sheila wollen helfen

Die Dragqueen Kelly Heelton ist einer der Stars einer neuen Makeover-Reality-TV-Show namens „The Diva in Me“ auf TVNOW. Hier helfen mitfühlende Dragqueens Mitmenschen.

Bei dem etwas an rbb queer 4 you erinnernden Streaming-Drag-Lifestyle-Format „The Diva in Me“ sollen sich drei Diven (Barbie Breakout, Sheila Wolf und Kelly Heelton) der „Herausforderung annehmen, acht Frauen ihr verlorenes Selbstbewusstsein zurückzugeben.

„In jeder Folge der neuen Makeover-Reality-Show begibt sich das Trio auf eine persönliche Reise mit einem Schützling, erfährt ihre Träume und Wünsche und verwandelt sie schlussendlich in eine umwerfende, stolze Dragqueen“, so TVNOW.

Wir sind sehr gespannt! Womöglich schafft es die am 1. Juni startende Sendung auch einmal ins „normale“ Fernsehen, das verhalf auch „Prince Charming“ zu größerer Popularität. Zu wünschen wäre es den Schillernden und ihren Damen.

Hier ist der Trailer:

