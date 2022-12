Kinderwunsch? Jannik Schümann spricht Klartext

× Erweitern Foto: Joel Saget / AFP Jannik Schümann Am 27. und 28. Dezember 2022 zeigt RTL die erfolgreiche Serie „Sisi“, produziert von Story House Pictures, als Free-TV-Premiere um 20:15 Uhr

Foto: RTL / Armands Virbulis Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph I. und Dominique Devenport als Sisi

Der Schauspieler Jannik Schümann ist seit dem 16. Dezember 2022 wieder als Kaiser Franz Joseph I. in der Serie „Sisi“ bei RTL+ zu streamen. Zuvor sprach er mit einem Magazin über etwaige Familienpläne.

Der Hamburger Wahl-Berliner Schümann sagte gegenüber den Kollegen von „Stern“: „Ich denke, ich würde adoptieren.“ Dass das Adoptionsverfahren in Deutschland recht langwierig und auch kompliziert sei, empfinde der Queer nicht als negativ, nicht jede*r „soll ruckzuck ein Kind adoptieren können“, wird der Schauspieler zitiert. Noch sei er allerdings nicht bereit, Vater zu sein: „Ich hoffe einfach, bis ich so weit bin, ändern sich noch ein paar Rahmenbedingungen hier in Deutschland“.

Über Jannik Schümann: Der am 22. Juli 1992 in Hamburg geborene Schauspieler ist für viele Zuschauer*innen eines der großen Talente, die die deutsche Filmwelt hat. Bekannte Filme und Produktionen mit dem 30-Jährigen sind unter anderem „Die Mitte der Welt“, „tatort: Gegen den Kopf“, „Monster Hunter“, „Charité (Fernsehserie)“ und „Mein Sohn Helen“. Sein Coming-out hatte Jannik Ende 2020, schon zuvor besuchte er queere Partys in Berlin. Mehr Features dieser Art gibt es auf www.instagram.com/blu_germany.

Quellen: AFP und Stern