Laurens aus Regensburg

Foto: @mjakubinek laurens-zimpel.de, @zimpils @zimpils

Der stellvertretende Solo-Fagottist des Philharmonischen Orchesters Regensburg zeigt, dass sich Klassik, Hochkultur und erotische Fotografie nicht ausschließen müssen. Für uns hatte der Musiker etwas Zeit.

Hochsommer und Musikerleben. Ist das immer einfach oder strengen etwa Konzerte bei Hitze mehr an? Ich bin in Brasilien geboren und mag die Hitze eigentlich sehr. Im letzten Jahr war es dann aber doch einmal ziemlich extrem. Es sollte nachmittags ein Open-Air-Konzert bei 35 °C geben. Die Zuschauertribüne war in der vollen Sonne, besonders viele Leute sind da natürlich nicht gekommen. Wir sind dann kurzerhand mit Mann und Maus 10 Meter weiter in den Schatten unter die Bäume ausgewichen und haben da gespielt. Ziemlich kurios.

Body Positivity geht Hand in Hand mit Nacktheit. Wie stehst du zur so oft thematisierten Zensur auf Social Media? Da bin ich zwiegespalten. Einerseits möchte ich niemandem etwas aufdrängen, besonders bei Instagram reicht das Publikum ja weit, von begeisterten Followern über Freunde und Familie bis zu Arbeitskolleg*innen, andererseits bekomme ich immer wieder mit, wie Accounts lange gesperrt werden, bei denen sich aufrichtig bemüht wurde, die Regeln einzuhalten, während andere Accounts einem Porno-Kanal gleichen. Das wirkt auf mich dann ungerecht bzw. willkürlich ...

Wie bekommt man einen solch trainierten Körper? Viel Sport oder bestes Essen – du davon wenig? Ich liebe vollwertiges, gesundes Essen und habe leider in den letzten Monaten tatsächlich zu wenig davon bekommen. (grinst) Und ich liebe es, mich zu bewegen. Momentan gehe ich zwar „nur“ ins Gym, tue aber auch das mega gerne und kann nur jeden ermuntern herauszufinden, welche Sportart zu einem passt, um der dann so oft wie möglich nachzugehen. Die positiven Effekte sind unendlich.

*Interview: Michael Rädel

laurens-zimpel.de