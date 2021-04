„Let's Dance“ – LIVE ab November

Bei uns hatte er 2012 mit „Don’t Think About Me“ einen Nummer-eins-Hit: Luca Hänni. In seiner Schweizer Heimat landete bis heute jedes Album in der Top 10 der Charts

Sollte das Impfen (endlich) mal so richtig durchstarten, dann ist diese Tournee sicher: Die TV-Tanzshow „Let’s Dance“, in der 14 Prominente mit ihren Profi-Tanzpartner*innen auf dem Tanzparkett loslegen, soll das deutsche Publikum live erfreuen. Mit dabei ist auch der Schweizer Sänger und Songwriter Luca Hänni, der unlängst auch eine neue Single präsentierte. Und seinen gestählten Körper.

„Tanzen kann den Menschen ein Stück Leichtigkeit und Unbeschwertheit zurückgeben, gerade in einer Zeit, in der es allen so schmerzlich fehlt. Meine angestaubten Tanzschuhe werden in wenigen Monaten endlich wieder zum Einsatz kommen – das wird ganz groß werden. Auch die restlichen Monate packen wir, denn wir haben alle ein gemeinsames Ziel vor Augen!“, so der Alpenbursche, der in der Pandemie motiviert, statt zynisch zu lamentieren.