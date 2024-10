Liam Payne: Tragischer Tod eines Popstars

× Erweitern Foto: Universal Music Liam Payne

Der ehemalige One Direction-Star Liam Payne ist tot. Der 31-jährige Sänger stürzte von einem Hotelbalkon in Buenos Aires. Die Musikwelt trauert um den talentierten Künstler, der mit seiner Boyband Millionen von Fans begeisterte.

Drogen, Alkohol und ein Notruf

Die Umstände seines Todes sind noch unklar. Die Polizei wurde wegen eines „aggressiven Mannes” zum Hotel gerufen. Liam Payne soll unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben. Kurz darauf stürzte er in den Tod. Ob es sich um einen Unfall oder Suizid handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

„Viel zu jung”

× Erweitern Foto: Screenshot x.com

Zahlreiche Stars, darunter Boy George und Paris Hilton, zeigten sich in den sozialen Medien bestürzt. „Viel zu jung”, schrieb Rapper Flavor Flav auf X. Auch Weggefährten wie DJ Zedd und „X-Factor”-Moderator Dermot O’Leary äußerten ihre Trauer.

Offener Kampf mit der Sucht

Expand Foto: Sony Music One Direction

Payne hatte in der Vergangenheit offen über seine Alkoholprobleme und psychischen Probleme gesprochen. Nach einer Therapie im Jahr 2023 schien er wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. Liam Payne hinterlässt einen siebenjährigen Sohn.

Hintergrund One Direction

One Direction, bestehend aus Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan und Liam Payne, wurde durch die britische Castingshow The X Factor bekannt und entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten Boybands weltweit. In ihren fünf Jahren als Band erzielten sie vier Nummer-eins-Alben, sechs Top-Ten-Hits und platzierten insgesamt 29 Songs in den Billboard Hot 100. Die Gruppe baute sich eine riesige globale Fangemeinde auf, zu der auch viele queere Fans zählten.