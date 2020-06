Liebe, Sex und Zärtlichkeiten

× Erweitern Entspannt: Sven auf Ninas Bettchen ...

Foto: M. Rädel Nina Queer Gebildet, modeaffin und mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet, das seinesgleichen sucht: Nina Queer

Ein Sexpertinnen-Talk mit Lady Q aka Nina Queer. Die gefeierte Umstrittene ist der Star einer neuen Reihe von Comedy Central. Bei der heute abgedrehten Folge war die 1983 in Leipzig geborene Micaela Schäfer ** an der Seite der queeren Queen of All Media.

Hier wird jeder beraten, der mutig genug ist, eine Frage zu stellen. Models, Stars, Influencer und auch queere „Normalos“.

Es gibt kein Thema, das tabu ist bei der deutschen Adaption vom Erfolgsformat „The Dragony Aunts“ (in Deutschland nur „The Dragony Aunt“, Ninchen bestreitet den Talk solo), freut sich Moderatorin Nina Queer, für das sie gerade in ihrer Wohnung im schönen Prenzlauer Berg dreht.

„The Dragony Aunt“ mit Nina Queer: Schon ganz bald im Nachtprogramm von Comedy Central und als Podcast!

Foto: M. Rädel Erotikstern Micaela Schäfer mag ausgefallene Mode

** Über Micaela Schäfer Das am 1. November 1983 in Leipzig geborene Erotikmodel ist aus der queeren Welt nicht mehr wegzudenken. Warum? Weil Micaela mit „uns“ lebt und feiert; bei queeren Events – nicht nur von bekannten Dragqueens – ist sie gerne mit am Start, auch lässt sie es sich nicht nehmen, im Nachtleben dort aufzutauchen, wo es queer hergeht. Eine prominente DJane, Erotik-Diva und Darstellerin zum Rumalbern. Sympathisch! micaela-s.de