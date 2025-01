Lukas Sauer: „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und ein NACKTER Handstand

×

Der Schauspieler Lukas Sauer startet demnächst wieder in einer Serie durch, zuvor bekamen seine Fans aber viel mehr von ihm zu sehen … Wir fragten nach.

Kürzlich hast Du ein Kunst-Sport-Aktbild auf Social Media geteilt. Das hat einige provoziert, wie gehst Du damit um? Provoziert ist vielleicht nicht das richtige Wort – sagen wir, es hat die Fantasie angeregt! Aber im Ernst: Der Großteil der Reaktionen war super positiv! Meine Community hat verstanden, dass ich das Bild mit einem Augenzwinkern gepostet habe. Ich selbst habe darin keine Provokation gesehen oder diese beabsichtigt – aber falls sich jemand durch das Bild provoziert gefühlt hat, stehe ich natürlich immer gerne für ein Gespräch bereit.

Wie sorgst du bei Dir für ein gutes Körpergefühl? Ich mache seit Jahren Sport, und neben der Fitness ist ein gutes Körpergefühl, das daraus resultiert, der beste Bonus. Ich glaube daran, dass Bewegung, egal in welcher Form – denn sie soll ja auch Spaß machen – jedem ein besseres Gefühl für den eigenen Körper, aber auch ein stärkeres Selbstbewusstsein gibt.

An welchen Projekten arbeitest Du gerade? Das neue Jahr ist direkt mit ordentlich Schwung gestartet – ein paar spannende Projekte sind schon in der Pipeline. Unter anderem arbeite ich gerade wieder an einem Fotoprojekt – ob das auch so „provokant“ ist, müsst ihr abwarten. Außerdem stehe ich dieses Jahr wieder auf der Theaterbühne, und wem das alles noch nicht reicht, der kann mich auf RTL+ bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sehen.

Können wir bald wieder so ein Foto sehen? Das hängt davon ab, wie schnell ich den nächsten Handstand ohne Umkippen hinbekomme.

