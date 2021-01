Lässt grinsen und motiviert: SCHWEISSAUSBRUCH

Der Influencer widmet sich äußerst unterhaltsam verschiedenen Themen

„Jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt“, kannst du Adrianos Fitness-Beiträge hören und nicht nur bestens unterhalten werden, du bekommst auch richtig Lust, selbst zu sporteln.

Und das geht, auch wenn die Fitnessstudios aufgrund der notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leider noch geschlossen sein müssen. Wer beim Lachen nicht schwabbeln will und keine Lust auf Schwimmringe beim Sitzen oder Hüftgold unterm T-Shirt hat, der muss vor allem viel Sport machen und zudem leicht hungrig ins Bett gehen. Das ist scheinbar einfach so. Oder nicht? Dieser Podcast klärt auf.

Was nicht heißen soll, dass Queer sich nicht wohlfühlen soll, wenn Queer etwas mehr auf den Hüften hat. Jeder Körper ist schön!

Foto: www.instagram.com/schweissausbruch_podcast

Wenn du aber an deinem Körper etwas arbeiten willst, schon wegen der besseren Laune durch Bewegung, dann gilt: Für eine optimale Fettverbrennung musst du (leider) das ganze Jahr über an deiner Kondition arbeiten. Bei gleicher Anstrengung verbrennen Menschen mit guter Ausdauer doppelt so viel Fett wie Sportmuffel. Woran das liegen soll? Nun, man vermutet, dass Ausdauersportarten die Produktion von Enzymen anregt, die die Fettverbrennung fördert. Man geht davon aus, dass regelmäßiges Training die Produktion dieser Biokatalysatoren anregt und die Fettverbrennungskapazität von Muskeln steigert. Adriano von www.instagram.com/schweissausbruch_podcast weckt den Sportler in dir. Und wenn nicht, dann auch gut, denn du bist schön, so wie du bist.

Funfact: Prominenter Hörer des Podcasts ist Künstler, Choreograf und Model Darwin Stapel

linktr.ee/schweissausbruch, www.facebook.com/Schweissausbruch-Podcast