Maren Kroymann – Eine Würdigung zum 75.

× Erweitern Foto: Milena Schlösser Maren Kroymann

Expand Foto: M. Rädel Geburtstag, Kuchen Alles Liebe zum Geburtstag und danke für alles!

Die queere Künstlerin, Frauenrechtlerin, Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin Maren Kroymann wurde 1949 in Walsrode geboren, wuchs dann in Tübingen, Baden-Württemberg auf – bundesweit ist sie ein Star. 2024 wurde ihr mit elf weiteren Kulturschaffenden von Claudia Roth und Frank Walter Steinmeier die höchste deutsche Auszeichnung verliehen: das Bundesverdienstkreuz.

Expand Foto: Arne Lesmann Maren Kroymann

Dafür nochmals unsere Glückwünsche! Und auch zu ihrem Geburtstag am 19. Juli an dieser Stelle. Maren Kroymann unterhält schon seit den 1980ern in Serien wie „Oh Gott, Herr Pfarrer“ und in den 1990ern „Vera Wesskamp“ und „Nachtschwester Kroymann“, erfreute in Filmen wie „Freier Fall“, „Das Superweib“, „Enkel für Fortgeschrittene“, „Die Friseuse“ und „Maria, ihm schmeckt's nicht!“ – und natürlich auf den bundesweiten Theater- und Comedy-Bühnen.

Auf ihr Coming-out 1993 habe die Fernsehlandschaft damals „wenig begeistert“ reagiert, auch habe sie (eine Zeit lang) weniger Rollenangebote bekommen. Ihr Publikum blieb ihr aber treu, ihre Fans wurden sogar mehr. Maren Kroymann scheut sich nicht, ernste Themen auch mithilfe der Comedy zu verarbeiten, sie wagte ihr Coming-out in einer Zeit, in der das noch mehr Probleme machte als heute, und sie ist vor allem eins: ein wunderbarer Mensch, der bestens unterhält. Am 4. September ist Maren Kroymann mit einer „Annie Ernaux“-Lesung in Homburg bei der „HomBuch“ live zu erleben. Und im Januar und Februar 2025 mit ihrem gefeierten Musikprogramm „In My Sixties“ im Berliner Tipi am Kanzleramt, im März dann im Tivoli in Hamburg. marenkroymann.de

