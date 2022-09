Das 1984 geborene Model Mars Barcelona ist einer der schwulen Sterne der Erotikwelt. Uns verriet der Tätowierte aus Barcelona bei unserer Rubrik STARTIPPS seine drei Lieblingslieder.

Und das wären: t.A.T.u. „All About Us“, Funambulista „Me Gusta la Vida“ und Sarah Engels „Te Amo Mi Amor“. Jetzt weißt du, was er gerne hört! Wer lieber mehr von Mars Barcelona sehen will, der wird auf Instagram, Twitter, OnlyFans und natürlich via marsbarcelona.com fündig.

