Maximale Aufmerksamkeit, maximale Sichtbarkeit: Mr Gay als Streaming-Event

× Erweitern Foto: www.mrgaygermany.de mrgaygermany

Foto: Kiko Dionisio, www.kikodionisio.com INTERVIEW: Mr Gay Germany Max Appenroth Der amtierende Mr Gay Germany Max Appenroth

2022 soll es so weit sein, ein großer Streamingdienstanbieter wird die Kandidaten der dann aktuellen Wahl zum Mr Gay Germany mit der Kamera begleiten. Backstage, on stage unter Palmen und bei der Arbeit in und für die LGBTIQ*-Community.

Wie immer gilt auch für 2022/2023 **: Das Aussehen der Teilnehmer steht dabei nicht im Vordergrund, denn gesucht wird ein seriöser Repräsentant der LGBTIQ*- Community, der – auch schon vorab – eine Vorbildfunktion erfüllt und zudem eine Botschaft hat.

„Gesellschaftliche Relevanz trifft auf ein unterhaltsames und aufmerksamkeitsstarkes Format“, freut sich das Team von Mr Gay Germany vorab. Und verrät auch schon etwas mehr: „Wir bekommen Eindrücke von den Vorbereitungen der Kandidaten, exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke sowie spannende Interviews mit der Jury. Ein abwechslungsreicher und extrovertierter Cast sorgt für die gesamte Bandbreite an Emotionen: Ehrgeiz, Freundschaften, Rivalitäten, Spaß, Neid, Hoffnung, Witz, Drama, Mut ... und vielleicht sogar Liebe?“ Hier kannst du dich bewerben: www.mrgaygermany.de

** Das Format geht noch dieses Jahr, also Ende 2022 on air