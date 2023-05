Micah Martinez – Pornostar wird Regisseur

×

Foto: kinkmen.com „Ich war Anfang Zwanzig und kannte kaum etwas. Ich wollte einiges ausprobieren! “

Einige Jahre war Micah als Pornodarsteller erfolgreich – und ist es immer noch. Sein Schwerpunkt liegt nun aber bei kinkmen.com hinter der Kamera.

Wie bist du eigentlich zum Porno gekommen? Als Scherz! Ich habe mich beim Duschen im Fitnessstudio immer mit einem Typen getroffen und wir haben die Tür offengelassen, weil ich gern angab. Der Typ sagte, da ich so ein Exhibitionist sei, sollte ich Filme machen. Ich sagte ihm scherzhaft, wenn er mir ein Shooting bescheren würde, würde ich es tun. Er gab mir die Telefonnummer eines Produzenten und der Rest ist Geschichte.

Wie war es, die erste Szene zu drehen? Absolut urkomisch. Ich hatte Spaß, die Idee war, dass ich meinem Freund das Frühstück ans Bett bringe, natürlich eine Frühstückswurst, und er dann sagt: „Danke, aber ich will deine Wurst.“ Ich wünschte, ich könnte mich an den Namen meines Szenenpartners erinnern!

Wann hast du angefangen, mit Fetisch zu experimentieren? Als ich 2016 nach LA zog, hatte ich etwa vier Jahre lang eine schreckliche und sexlose Beziehung geführt. Ich erinnere mich, dass ich zu einem Freund bei den Anonyme Alkoholikern gesagt habe – ich bin jetzt trocken –, dass eines der Dinge, die ich anders machen würde, während ich mein Leben in den Griff bekomme, darin besteht, herauszufinden, worauf ich in Bezug auf Sex genau stehe. Ich war Anfang Zwanzig und kannte kaum etwas. Ich wollte einiges ausprobieren! Es war eine sehr informative Phase. Ich habe absichtlich mindestens zweimal alles versucht, was mir einfiel, was legal und sicher war. Vieles davon gefiel mir …

Verrate uns mehr. Meine Interessen sind überall. Dinge von der milderen Seite wie Anzug und Krawatte bis hin zum buchstäblichen Lecken eines elektrischen violetten Zauberstabs, während man an einen Maschendrahtzaun gefesselt ist. Und lass mich gar nicht erst anfangen, wie sehr ich Cosplay liebe. Ich schätze, wenn ich meinem Fetisch einen Namen geben müsste, wäre es „Mild to Wild“.

Wie kamst du zu kinkmen.com? Als KinkMen ankündigte, dass sie zurückkommen würden, habe ich mich an die Verantwortlichen gewandt und ihnen gesagt, dass ich bereit sei, in jeder Hinsicht mit ihnen zusammenzuarbeiten, vom Modeln über Personal Assistant bis hin zum Casting. Sie sagten, dass sie schwule Regisseure brauchten, um Fetischszenen zu drehen. Ich schickte ihnen die Arbeit, die ich gemacht hatte, und ich schätze, es hat sie beeindruckt.

Fragen: Tom Tietjen, www.instagram.com/micahmartinezx2