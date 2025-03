Miles Fallon debütiert

× Erweitern Foto: Chris Giardelli Photography

Expand Foto: Chris Giardelli Photography

Ein bisschen Lausbub, ein bisschen Macho und vor allem ein sympathischer Kerl. Miles Fallon begeistert seine stetig wachsende Fangemeinde mit vollem Körpereinsatz. Selbstbewusst wurde das Model durch seine Liebe zum Sport, hierbei entwickelte er sein sehr gutes Körpergefühl.

Der neue Stern am Vollerotikhimmel Miles Fallon wuchs in einer Kleinstadt in New Jersey auf, während der Schulzeit entwickelte sich das talentierte Theaterkind zum Sportler und glänzte im Ringen und in der Leichtathletik. Beim Wrestling schließlich entdeckte er mit 17 Jahren seine Leidenschaft für Männer – seine erste gleichgeschlechtliche Erfahrung war mit einem anderen Wrestler …

Auf den Geschmack gekommen, tauchte Miles Fallon ein in eine für ihn ganz neue und erotische Welt. Bald fing er mit OnlyFans an und nutzte seine dortige Popularität dazu, sich bei Studios ins Gespräch zu bringen. Mit Erfolg! Ganz neu ist sein KinkMen-Debüt an der Seite von Christian Wilde in „My Good Little F*ckmeat“ von Bound Gods. Hier haben wir einige sexy Bilder des Vollerotik-Stars aus Philadelphia. KinkMen.com/BoundGods, www.instagram.com/mileshighclubx, www.instagram.com/chrisgiardelliphotography

× Erweitern Foto: Chris Giardelli Photography

× Erweitern Foto: Chris Giardelli Photography

× Erweitern Foto: Chris Giardelli Photography

× Erweitern Foto: Chris Giardelli Photography

Besuch uns auf Instagram: