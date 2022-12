Drei Fragen an _freshdax_

× Erweitern Foto: Linsengericht-Fotografie c/o Fabian Fess

Dieses Jahr haben wir zweimal erfolgreich mit dem Model Alexander aka _freshdax_ aus Bayern zusammengearbeitet. Zum Abschluss des Jahres hatte der Sportliche noch einmal Zeit für uns.

Was wirst du an Silvester machen? An Silvester verbringe ich meine Zeit mit Freunden in Frankfurt. Wir feiern mit ca. 50 Personen, lassen das Jahr ausklingen und stoßen gemeinsam auf das neue Jahr an. Ich wünsche allen von blu und männer* ein frohes neues Jahr und eine schöne gemeinsame Zeit!

Was war dein Höhepunkt 2022? Ich kann es pauschal nicht sagen. Ich hatte sehr viele Höhepunkte, die mir Freude bereitet haben. Natürlich waren meine Fotoshootings immer ein Höhepunkt für mich. Ein weiteres Highlight war, verschiedene Städte zu besuchen, Berlin, Leipzig, Köln, München, Stuttgart. Rückblickend war es ein sehr schönes Jahr für mich.

Und worauf freust du dich 2023? Ich freue mich auf viele weitere Fotoshootings. Neue Projekte umzusetzen, die in Planung sind. Eine schöne und entspannte Zeit mit meinen Freunden. Einfach Spaß haben, Blödsinn machen und das Leben genießen.

*Interview: Michael Rädel

