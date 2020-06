Homophobie im Netz: Jochen Schropp

Erst 2018 hatte er sein mediales Coming-out, versteckt hat er sich aber nie. Trotzdem sorgte ein schwules Bild auf Instagram für gemischte Reaktionen.

Zu sehen: Jochen und sein Freund. Darunter zu lesen: „Happy Pride, Everbody!“ und eine kleine Liebeserklärung an den Herzensmann. Das provozierte viele zu homophoben Kommentaren. Nun äußerte sich der prominente Angefeindete dazu: „Deswegen soll mir noch einmal jemand sagen, warum man über Homosexualität sprechen muss oder warum CSDs immer noch wichtig sind ...“

Über Jochen Schropp

Der am 22. November 1978 in Gießen geborene Moderator ist ein bekanntes TV-Gesicht. Sein Coming-out sorgte außerhalb der Szene für Aufsehen, minderte aber nicht seine Beliebtheit in der breiten Öffentlichkeit.