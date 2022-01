Jones + Nick: Jetzt äußert sich Désirée Nick

× Erweitern Fotos: RTL/Stefan Menne, M. Rädel Olivia Jones vs. Désirée Nick

Beide sind populäre Größen in der TV-Landschaft und in der queeren Kulturwelt. Ganz passend zum Start der neuen Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kommt es zu neuen Unstimmigkeiten zwischen Olivia Jones und Désirée Nick.

Neu aufgeflammt ist der Disput anlässlich der Aufzeichnung der TV-Sendung „Das Klassentreffen der Dschungelstars“, wo Désirée Nick einen Schwächeanfall erlitt, Co-Moderatorin Olivia Jones allerdings wohl nicht traf. Trotzdem wurde danach auf Social Media gezankt. Und der Vorwurf stand im Raum, dass Désirée Nick mit ihrem Satz, „Olivia neidet mir, dass ich eine echte Frau bin. Die mobbt mich seit Jahren hintenrum“, zu weit gegangen sei. **

Hier ist Désirée Nicks Statement zu dem Vorwurf: „Es ist ja wohl klar, dass sich der Kommentar lediglich auf den Frauenhass von Oliver Knöbel bezieht, der mich seit 20 Jahren bezichtigt, Damenimitatoren zu kopieren. Leider rückt dies die Travestie in die Nähe der psychischen Störung, womit Herr Knöbel der gesamten LGBTQ-Community, die ich seit 40 Jahren leidenschaftlich unterstütze, schadet.“

Das Statement aus dem Hause Olivia Jones fiel knapp aus: kein Kommentar. Vorerst.

Über Olivia Jones: Dragqueen Olivia Jones (geboren am 21. November 1969 in Springe, Niedersachsen) hat inzwischen fünf verschiedene Läden auf der Großen Freiheit in Hamburg, sie veranstaltet Reeperbahn-Rundgänge und Hafenfahrten. Ja, den Titel der Königin von St. Pauli trägt sie zu Recht. Über Désirée Nick: Die 1956 in West-Berlin geborene polarisierende und beliebte Buchautorin, TV-Diva und Schauspielerin ist eine DER Diven der deutschen Promi- und Bühnenwelt. Mitte der 1990er spielte La Nick bei einem Film von Rosa von Praunheim mit, „Neurosia“ war ihre erste Filmrolle. Keiner ist vor Désirée Nick sicher.

