Grübelnd, aber optimistisch: Tim Bendzko

Foto: @studio_johannes_bauer Tim Bendzko „Im Mittelpunkt der Initiative steht ja ganz klar das Leben in den Innenstädten und vor allem die Sehnsucht danach. Mir geht es da wie vielen anderen auch. Ich vermisse es einfach rauszugehen, durch die Innenstadt zu laufen, einen Flat White und einen Apfelcrumble aus meinem Lieblingscafé zu mir zu nehmen und einfach durch die Stadt zu schlendern. Und ich freue mich, dass s.Oliver sich dafür einsetzt, dass unsere Innenstädte wieder so bunt und belebt werden wie sie es einmal waren.“

Unser aller Leben hat sich seit März 2020 verändert. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie verletzlich wir sind, hat unzählige Leben gekostet, Existenzen zerstört und Verhaltensweisen verändert.

Wir alle waschen uns häufiger die Hände, halten Abstand und kaufen auch viel, viel mehr online. Das belastet die Umwelt und sorgt auch für sterbende Innenstädte, die von manch einem ohnehin nun eher bedrohlich wahrgenommen werden. Es gibt aber auch gute Nachrichten, Kultur statt Leerstand!

„Das Leben gehört ins Zentrum: Um die leeren Innenstädte nach vielen Monaten Lockdown wieder mit Leben zu füllen, funktioniert s.Oliver seine Schaufenster als Bühne und Ausstellungsfläche um“, so das Modehaus. „In Kooperation mit den Tape Art Künstlern des Tape Art Kollektivs Dumbo and Gerald werden die Schaufenster des zweigeschossigen s.Oliver Stores in Stuttgart ab dem 16. Juni 2021 zu Atelier und Galerie. Des Weiteren findet in einem geheimen s.Oliver Store am 21. Juni 2021 ein Live-Akustik-Konzert mit Tim Bendzko statt, das online übertragen wird.“

× Erweitern Foto: Sony Music Tim Bendzko „Ich bin vor einiger Zeit nach Potsdam gezogen und das tatsächlich wegen der sehr schönen Innenstadt. Ich war dort ein paar Wochen vorher mit Freunden unterwegs und wollte direkt dort hinziehen. Ich mag es einfach, dass es hier so übersichtlich ist und das scheinbar jeder jeden kennt.“

