Pavlo Stroblja: „Lerne, gestalte, bestärke, transformiere“

Auf Social Media versorgt der Münchner als Coach seine Follower mit guten Vibes und guten Gedanken. Wir fragten nach.

Was genau macht ein LGBT-Coach?

In meiner Tätigkeit unterstütze ich queere Menschen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung. Basierend auf den Erfahrungen aus den letzten Jahren, stellte ich einen Kurs mit Theorie und praktischen Übungen zusammen, der aus vier Modulen besteht:

Lerne aus deiner Vergangenheit Gestalte dein Mindset Bestärke dich selbst Transformiere deine Zukunft

LGBT-Coaching hilft dabei, die emotionalen Blockaden zu erkennen und zu lösen und dadurch mehr Klarheit und Selbstbewusstsein zu gewinnen. Im beruflichen Umfeld werden die Klienten erfolgreicher, weil sie lösungsorientierter sind, effizienter kommunizieren und an weniger Konflikten beteiligt sind.

Wie nutzt du Instagram dafür?

Gerade in den Zeiten des Lockdowns, wenn die „analogen“ Beratungsstellen geschlossen bleiben, ist es wichtig, die Mitglieder der LGBTIQ*-Community aufzufangen und zu unterstützen. Auf Insta kommuniziere ich kleinere „Häppchen“ aus meinem Coaching-Konzept, die einen gewissen Mehrwert für die Nutzer bringen. Sehr gut angekommen waren zum Beispiel die Impulse zum Thema Resilienz oder Tipps zum Ausbau eines starken Netzwerks.

„An München schätze ich sehr die Nähe zu den Bergen"

Was macht für dich den Reiz und Nutzen von Social Media aus?

Für den Austausch mit der Community nutze ich verschiedene Plattformen. Social Media bieten eine hervorragende Möglichkeit, auf täglicher Basis bestimmte Inhalte und Themen zu transportieren und ein unmittelbares Feedback zu erhalten.

Du lebst in München, was magst du an der Bayernmetropole?

Vom Sternzeichen bin ich Stier und mein Element ist Erde. An München schätze ich sehr die Nähe zu den Bergen. Die Ausflüge ins Grüne helfen mir, meine Batterien aufzuladen und achtsam zu bleiben.

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/pavlo.stroblja