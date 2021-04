„Physical, let's get physical“: Franco Noriega

× Erweitern Foto: Facebook / FrancoNoriegaOfficial Franco Noriega

Foto: Facebook / FrancoNoriegaOfficial Franco Noriega Ein prominenter Noriega-Follower ist auch Bruce LaBruce

Hier wurde er zwar nicht wie schon oft von Mario Testino in Szene gesetzt, aber die Bilder sind trotzdem schön. Zudem haben sie eine Botschaft: Lass dich nicht hängen, achte auf deine Gesundheit, tu etwas für dein Wohlbefinden. Treibe Sport.

„THE SECRET TO YOUTH IS STRETCHING!“

Also dehnen, dehnen, dehnen, aufwärmen, dann erst zu Hause oder im Freien Sport machen. Denn bis die Fitnessstudios wieder öffnen dürfen, verstreicht sicher noch viel Zeit.

Über Franco Noriega: Dieser Ex-Schiwmmer, dieses Model aus New York ist eine wahre Internet-Sensation. Und ein Koch! Mit seinen oft sehr erotisch aufgeladenen Küchen-Videos erfreut der am 16. Januar 1989 in Peru Geborene eine riesige und stetig wachsenden Fangemeinschaft. Der 1,88 Meter große Sportler begeisterte schon mit Penisblitzern und live bei The Ellen DeGeneres Show. Seit 2019 ist er als Model für Jean Paul Gaultier tätig, zuvor arbeitete erschon mit und für unter anderem Dolce & Gabbana, Hugo Boss sowie Louis Vuitton.

www.franconoriega.com