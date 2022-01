Plaudertaschen: Lena und Felix

× Erweitern Foto: V. Schanz Felix Jaehn

Lena und Felix Jaehn

Podcasts sind seit einigen Jahren das ganz große Ding. Als Hörer entdeckt man ganz neue Seiten an seinen Stars oder lernt auch mal Wissenswertes. Auf jeden Fall wird man in der Regel sehr gut unterhalten. Felix Jaehn hat auch einen Podcast am Start – „BREATHE – Der Podcast“ – und begrüßt dort unsere „Eurovision Song Contest“-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut.

In seinem Podcast geht es um „mentale Gesundheit, Mindfulness, der Umgang mit Stress, aber auch alltägliche, gastbezogene Topics, lustige Anekdoten und gemeinsam erlebte Abenteuer“, eine neue Episode erscheint alle zwei Wochen.

Über Lena: Die am 23.5.1991 Geborene mag fast jeder. Die Sängerin mit prominenter Verwandtschaft gewann 2010 mit „Satellite“ für uns den ESC, landete seitdem Hits wie „Thank You“, „Stardust“, „Wild & Free“ und „Taken by a Stranger“. Vor allem ist sie aber als Werbegesicht für die Kosmetikindustrie erfolgreich. „Wohin die Reise geht, kann ich noch nicht sagen, ich hoffe doch, dass ich mich noch weiterentwickeln darf/kann ... Gerade bin ich total happy (...). Es wird musikalisch sicherlich weitergehen!“ Und hier geht es zum Podcast: https://felixjaehn.lnk.to/BreathePodcast