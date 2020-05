Désirée Nick: „... Große Ereignisse und neue Projekte“

× Erweitern Foto: M. Rädel Désirée Nick

Die „Queen of Mean“ startet jetzt auch auf Instagram so richtig durch. Heute gab die Buchautorin, Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin bekannt, dass sie mit einem Podcast loslegen wird.

„Hello Loser & Cruiser, Stalker & Hater, Freunde, Fans & Feinde, Follower und was es noch so an F-Wörtern gibt: Hier ein Gruß aus meinem bescheidenem Schuppen! Ich kann Euch heute verraten, dass große Ereignisse und neue Projekte bevorstehen. Zunächst überrasche ich Euch sehr bald mit meinem eigenem #Podcast und der wird bei mir daheim produziert“, verrät die Diva dazu schriftlich auf Social Media.

„Ich lade Euch in meinem Leben nach Corona also zu mir ins Boudoir ein und empfange dort alle, die mich noch nie leiden konnten, Vorurteile haben oder einfach zu verunsichert oder engstirnig waren, sich mit mir ernsthaft zu befassen. Mein Gedankengebäude ist nun mal zu groß für manche Leute, das sprengt deren Horizont. Und hier setze ich Hammer und Meißel an. Warum alles auf sich beruhen lassen? Einfach mal hinter die Fassade schauen! Was für ein spannendes Ereignis, die Welt mit Debattenkultur zu befruchten. Und so unglaublich real ... Viel realer als Reality-TV!“

„Ich habe festgestellt: Die Neugierde treibt die Promis alle zu mir! Sie vertrauen sich mir an, sprechen sich aus, kommen als Feinde und gehen als Busenfreunde! Na, wofür hat man denn als Jugendseelsorgerin in der Strafanstalt Plötzensee gearbeitet? Wenn man sich nicht selber liebt, wie sollen einen dann andere lieben können? Ihr dürft Euch schon heute darauf freuen, denn was Ihr bekommt, ist der KAFFEEKLATSCH mit La Nick – der spitzesten Zunge der Nation – unzensiert. Und natürlich wie immer in Haute Couture! Details folgen in Kürze! Und jetzt muss ich bügeln gehen ... gestärkte Tischwäsche und so, kennen ja viele heutzutage gar nicht mehr. Ich freue mich auf Euch! Ein bisschen Kultur gefällig? It’s not easy, but on a good day it works!“

Wir freuen uns drauf!