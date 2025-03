Einfach Gutes tun! Pornosterne wollen Papagei helfen

×

Tim, Julian und Fei Fei

Fei Fei Fei Fei soll nicht mehr alleine sein – und einsam in einer Mall versauern

Noch ist dieser Graupapagei auf Gran Canaria jung, rund sechzig Lebensjahre liegen noch vor ihm. Doch soll Fei Fei die wirklich alleine verbringen? In ihrer Heimat Afrika leben Graupapageien in einer Partnerschaft – und in großen Schwärmen. Nicht solo in einer Mall. Das dachten sich auch Tim und Julian von BLESH und starteten eine Hilfsaktion.

Mehr zur Aktion gibt es auf TikTok: bleshboys

„Die meisten Vögel sind Schwarmtiere und dürfen in der Regel nicht einzeln und nicht dauerhaft in einem Käfig gehalten werden. Doch hier auf der kanarischen Insel scheint es bisher niemanden zu interessieren, dass eben dieser Graupapagei zumeist alleine bis zu 20 Stunden in einem Käfig sitzen muss. Es gibt hier kein Tageslicht, nur die grellen Deckenleuchten des Einkaufszentrums“, so der populäre Content Creator Tim, die eine Hälfte von x.com/bleshworld, auf Social Media.

„Täglich wird er zu den Geschäftszeiten in seinem Käfig vor den Laden gerollt und es laufen Hunderte Einheimische und Touristen an ihm vorbei. Viele finden ihn so niedlich und stecken auch mal ihre Finger durch die Gitterstäbe, geben ihm so allerdings selten Ruhepausen oder einen Rückzugsort. Die Ernährung ist einseitiges Trockenfutter, weil er laut seinem Besitzer ansonsten viel mehr Kot abgeben würde und das mehr Arbeit macht beim Reinigen. Überhaupt möchte der Besitzer ihn loswerden, weil man nicht genug Zeit für ihn hat und er viel Arbeit macht. Am Abend wird der Vogel im Käfig wieder in den verschlossenen Laden gerollt, dort ist er dann bis zu Geschäftsbeginn alleine im Dunkeln.“ Furchtbar!

Damit Fei Fei jetzt endlich glücklich werden kann, muss der Graupapagei raus aus der Mall, rein ins artgerechte Papageienleben. „JETZT rufen wir auf zu einer Spendenaktion, da WIR das Tier sehr gerne abkaufen möchten, um den Graupapagei dann zu Artgenossen auf eine Finca zu geben. Der Besitzer will unbedingt 1200 Euro haben. Er besitzt Papiere und Rechnung, also so weit alles legal, bis auf den jetzigen Haltungsumstand. Den können wir mit eurer Hilfe jetzt beenden und das Tier dem Besitzer abkaufen. Wir bitten euch somit darum, uns Geldspenden über unseren Papypal-Link, via Überweisung oder Revolut zuzusenden. Lasst uns gemeinsam diese Einzelhaft für Fei Fei den Graupapagei beenden“, so Tim. Eine schöne und wichtige Aktion, die die Welt ein bisschen besser macht ... Hier kannst du spenden: paypal.me/graupapagei

