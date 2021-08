Bon aus München buhlt um den Prinzen

Kim Tränka, Prince Charming

Kim Tränka (31), der neue „Prince Charming“, geht ab 17. August 2021 in der 3. Staffel der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Gay-Dating-Show auf die Suche nach seinem Mr. Right. Kim hat die (Qual der) Wahl zwischen 18 heißen Männern im Alter von 22 bis 40 Jahren, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Neun neue Folgen plus eine Wiedersehensshow laufen immer dienstags auf TVNOW und später bei VOX.