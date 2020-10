Daniel mag den Prinzen

× Erweitern Foto: T. Müller Daniel Schumacher

rik, Prince Charming Der Prince Charming der zweiten Staffel ziert das Cover unseres Kölner Magazins rik

Der einstige DSDS-Sieger Daniel Schuhmacher hat ein Äuglein auf den Prinz der kommenden Staffel geworfen. Und will sich verlieben ...

2009 gewann der Pfullendorfer die Castingshow, seitdem hatte er einige Charterfolge und konnte sich im Showbusiness etablieren, trotzdem lebt er nicht in Metropolen wie Berlin oder München.

Das macht die Suche nach Mr. Right für den Sänger scheinbar etwas schwieriger, trotz Dating-Apps und Portalen wie ROMEO – und einer durchaus vorhandenen Szene in der tiefen und schönen Provinz.

„Ich bin seit über vier Jahren Single und möchte mich endlich wieder verlieben“, so Daniel Schuhmacher.

× Erweitern Foto: M. Rädel Berge, Alpen, Bodensee, Bayern, Österreich, Schweiz „Ich lebe in einem Dorf am Bodensee, da ist es schwierig die richtigen Männer zu daten!“

Foto: M. Rädel Friedrichshafen Auch 2020 gab es einen CSD am Bodensee

Über den neuen Prince Charming dachte er auch schon nach: „Ich finde Alexander, den neue Prince Charming, attraktiv und er wirkt auf seinen Fotos bisher sympathisch und bodenständig. Außerdem ist er sportlich, mir ist Sport in meiner Freizeit selbst sehr wichtig.“

Ob er bei so einer Show auch mal mitmachen würde? „Probieren könnte man das doch mal, nur zu ‚trashig‘ darf das Ganze nicht sein. Es muss schon passen. Es gab zwar in den letzten Jahren schon potenzielle Männer, aber am Ende ist der Funke dann nicht komplett übergesprungen ...“

Na, wir denken doch, dass Daniel bald einen Kerl finden wird. Und wenn es erst beim nächsten CSD am Bodensee funkt.

www.daniel-schuhmacher.tv

csd-konstanz-kreuzlingen.de